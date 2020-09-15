الرئيس الجزائري يستقبل وزيرة داخلية إيطاليا

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء، وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورجيز، التي تقوم بزيارة للبلاد لم يعلن عنها مسبقا.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان مقتضب، إن المقابلة حضرها وزيرا الخارجية والداخلية في الحكومة الجزائرية، دون أن تشير إلى مضمونها.

ويرجح أن تكون المحادثات الجزائرية –الإيطالية دارت حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا، ومنطقة الساحل والهجرة غير الشرعية.

وتتقاسم الجزائر وإيطاليا نفس الرؤى والأفكار بشأن حل الأزمة في ليبيا، حيث تعتقدان أن الحوار الليبي-الليبي كفيل بإنهاء الصراع في هذا البلد.