علق مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سابقًا، على توقيع اتفاقيتي تأييد السلام بين إسرائيل وكلا من الإمارات والبحرين.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الجميع اعتبر إسرائيل جزءا من الأمر الواقع، مشيرًا إلى أن الكثير من الدول تدرك أن تعزيز المصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية هو تعزيز التصالح مع إسرائيل.



وتابع: «على الجانب الفلسطيني أن يكون عقلاني في خلافه ولا يذهب شططًا إلى حد معاداة قوى أساسية، هي قوى نصيرة في الحقيقة له»، مؤكدًا أنه ليس من مصلحة فلسطين أن يقع خلاف فلسطيني إماراتي، وفقًا لقوله.



واختتم حديثه عن الفلسطينيين قائلًا: «عليهم قدر الإمكان تحقيق التوافق العربي حول حقوقهم في دولتهم المستقلة».



ووقعت، مساء اليوم الثلاثاء، اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكلا من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بينما مثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.