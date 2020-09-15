رونالدو يخطب جورجينا بأغلى خاتم ألماس في عالم كرة القدم

يبدو أن كريستيانو رونالدو، لم تعد تستهويه المنافسة والمقارنات داخل الملعب فقط، فقد رفع التحدى إلى خارج المستطيل الأخصر، إذ بات صاحب أغلى خاتم خطوبة يقدمه لاعب كرة قدم لصديقته، وفقا لموقع روسيا اليوم.

ووفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن رونالدو قدم خاتما مصنوعا من الألماس خلال خطبته لصديقته جورجينا قبل عامين.

وأوضحت أن سعر الخاتم يبلغ 615 ألف جنيه إسترلينى، وهو أغلى خاتم يقدمه لاعب كرة قدم لخطيبته فى العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن جورجينا، ظهرت بخاتم خطوبتها فى أكثر من مناسبة، منها مباريات بطولة كأس العالم 2018 فى روسيا، حيث اجتذب الخاتم أنظار الجماهير وعدسات المصورين فى المدرجات.

وتفوق رونالدو على جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون ومنتخب إنجلترا الذى قدم خاتم خطوبة لزوجته ميغان دافيسون قدر بـ 615 ألف دولار، أما المركز الثالث فيحتله النجم السابق للكرة الإنجليزية آشلى كول الذى قدرت قيمة خاتم الخطوبة الذى قدمه لزوجته السابقة بنحو 275 ألف دولار.

وتعرف رونالدو على جورجينا فى العام 2016، ولديهما طفلة تبلغ من العمر عامين هى آلانا، ويقومان بتربية ثلاثة أطفال آخرين لرونالدو معا وهم التوءم إيفا وماتيو، وكريستيانو جونيور.

وكانت وسائل إعلام عدة، كشفت مؤخرا أن رونالدو وجورجينا بصدد إعلان زواجهما.