اليونان: نقل 800 مهاجر من ضحايا حريق موريا إلى مخيم جديد في ليسبوس

انتقل نحو 800 مهاجر تشردوا بسبب حريق مخيم موريا في جزيرة ليسبوس إلى أماكن إيواء مؤقتة جديدة، وفقا لما أعلنته هيئة الاذاعة اليونانية.

وأفادت الإذاعة نقلا عن بيانات لوزارة الداخلية بأن 21 من المهاجرين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا وتم عزلهم.

وقالت اليونان إن أولئك الذين ينتقلون إلى المخيم الجديد، المسمى كارا تيبي، سوف يتمكنون من المضي قدما بشأن طلبات اللجوء الخاصة بهم. وتم توزيع نشرات إعلانية بذلك بسبع لغات على المتضررين.

وكان نحو 12 ألف شخص يعيشون في مخيم موريا. وأثار الحريق، الذي يشتبه في أنه أُضرم عمدا، جدلا متجددا في الاتحاد الأوروبي حول من يجب أن يتحمل المسؤولية عن المهاجرين بشكل غير مشروع أو من لا يحملون وثائق الذين يدخلون من خارج التكتل.

وفي بروكسل، يفكر نواب البرلمان الأوروبي في إنشاء مخيم للاجئين تديره السلطات اليونانية والوكالات الأوروبية، وفقا لرئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.

وأضافت فون دير لاين إن المفوضية سوف تقدم مقترحاتها للإصلاح بشأن اللجوء في 23 سبتمبر، أي قبل أسبوع من الموعد المقرر في الأصل.