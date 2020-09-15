قوة الفضاء الأمريكية تخطط لإضافة 2400 جندي إلى صفوفها هذا الشهر

أضافت قوة الفضاء الأمريكية الوليدة مئات العناصر الجديدة اليوم الثلاثاء مع تحركها لبناء قوتها بالآلاف قبل الذكرى السنوية الأولى لتشكيلها في كانون أول/ديسمبر المقبل.



وأدى ما يتراوح بين 300 و400 جندي يعملون في عمليات فضائية حول العالم اليمين للانتقال إلى القوة الفضائية من خدمات أخرى كجزء من مراسم افتراضية جماعية لأداء اليمين.



وأدار الجنرال جون رايموند، رئيس العمليات الفضائية، مراسم أداء اليمين كما تابعتها وزيرة القوات الجوية باربرا باريت خلال مؤتمر اتحاد القوات الجوية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رايموند قوله "كما ترون.. الفضاء قوة عالمية".



وأضاف رايموند "لدينا أشخاص شمال الدائرة القطبية الشمالية على طول المحيط الهادئ إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية (والمواقع الأخرى التي تتمركز فيها القوات) في جميع أنحاء الولايات المتحدة، جميعهم يؤدون مهمتنا الفضائية الحاسمة".