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فيروس كورونا.. الصحة العالمية: لا يزال ملايين الناس في خطر

أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 8:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 8:26 م

قال أحمد المنظري مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق المتوسط، إنه يجب على الأفراد التحلي باليقظة دائمًا.

وأضاف المنظري، في تصريحات نقلتها فضائية «التليفزيون المصري»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه «يتعين علينا إيجاد سبل للتصدى لعودة ظهور حالات كوفيد-19، وللحد من انتشار العدوى».

وتابع: «لا يزال ملايين الناس في خطر، ولابد من الالتزام الصارم بالتدابير الاجتماعية، ومهما قلت لن أكون مبالغًا في التشديد على أهمية هذه الإجراءات».

وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة، لمواجهة خطر فيروس كورونا، من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد البدني، واتباع تدابير النظافة الشخصية الصحيحة.

https://youtu.be/uQ8BYkWPKig


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