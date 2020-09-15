 عالم أزهري يؤكد دور الجامعات في تكوين الفكر الناقد لدى الشباب ومواجهة التطرف - بوابة الشروق
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عالم أزهري يؤكد دور الجامعات في تكوين الفكر الناقد لدى الشباب ومواجهة التطرف

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 3:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 3:35 ص

 أكد الدكتور نبيل السمالوطي أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر دور الجامعات في ترسيخ القيم والأخلاق ورفع الوعي لدى الشباب لتكوين الفكر الناقد لديهم حتى يتمكنوا من مواجهة الأفكار المتطرفة التي تقوض المجتمعات.
وقال السمالوطي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش المؤتمر الافتراضي الذي عقدته رابطة الجامعات الإسلامية بعنوان " دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم - إن الجامعات تسهم في الارتقاء بدعم النهضة المجتمعية والعمل على تعزيز المشاركات الثقافية والدينية والحفاظ على الهوية.
وأضاف أن الاهتمام بالعملية التعليمية الخاصة بالجامعات ينتج عنه تنمية الشباب وصقلهم وإكسابهم المهارات والمعارف والأخلاقيات.. موضحا أن المنهج الدراسي ينبغي أن يقوم على الوسطية والاعتدال والتقدم في الفكر ودقة النظر في ضوء التطور التكنولوجي ومتطلباته.

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