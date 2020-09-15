السفير الأمريكي: الاستثمارات الإماراتية أفضل من الصينية لإسرائيل

قال ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل إنه من الأفضل للحكومة الإسرائيلية جذب استثمارات البنية التحتية من الإمارات العربية المتحدة بدلا من جذب الاستثمارات من الصين.



وقال فريدمان في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج قبل ساعات من توقيع اتفاق تاريخي بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء إن رأسمال المال الإماراتي "رأسمال أفضل وأكثر أمنا"



وأضاف "اعتقد أنها فرصة عظيمة بالنسبة لإسرائيل لكي تضمن مصادر لرؤوس الأموال التي تحتاج إليها بدون أن تضع نفسها وأمنها وبصراحة أمننا أيضا في خطر".



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إسرائيل مثل العديد من الدول الأخرى تواجه ضغوطا متزايدة من جانب الولايات المتحدة لمنع دخول الاستثمارات الصينية في المجالات الحساسة من الاقتصاد الإسرائيلي.



ويتوقع المسؤولون الإسرائيليون والإماراتيون أن يؤدي الاتفاق المقرر توقيعه بين الدولتين في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إلى حركة كبيرة في مجال الاستثمار والتجارة بين البلدين.



وهناك مؤشرات على أن هذه الاستثمارات يمكن أن تتضمن الاستثمار في مشروعات بنية تحتية استراتيجية في إسرائيل. وقال وزير المالية الإسرائيلي إسرائيل كاتز إن شركة موانئ إماراتية مهتمة بشراء أحد الموانئ في شمال إسرائيل.