أمريكا تضع سيدة جامبيا الأولى سابقا على قائمة العقوبات

أضافت وزارة الخزانة الأمريكية سيدة جامبيا الأولى سابقا زوجة الرئيس الجامبي السابق يحيى جامع ومؤسستين أخريين بينها شركة "يونيون ديفلوبمنت جروب" الصينية إلى قائمة العقوبات الأمريكية وفقا للقانون المعروف باسم قانون ماجنيتسكي.



يذكر أن قانون ماجنيتسكي صدر رسميا في 2012 وكان يستهدف معاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب الروسي سيرجي ماجنيتسكي في سجنه في موسكو عام 2009.



ومنذ 2016 أصبحت الحكومة الأمريكية تطبق هذا القانون على مستوى كل دول العالم لفرضَ عقوبات على من تعتبرهم منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم من خلالِ تجميد أصولهم ومنعهم من دخول الولايات المتحدة وغير ذلك.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الإدارة الأمريكية قررت معاقبة زينب سوما يحيى جامع سيدة جامبيا الأولى سابقا وشركة ناباه ليمتد المسجلة في بريطانيا "بسبب دورهما في تقديم الدعم لأشخاص تم وضعهم في السابق على قائمة العقوبات بسبب تورطهم في ممارسات فساد.



كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية معاقبة شركة "يونيون ديفلوبمنت جروب "بسبب مصادرة وتدمير أراضي السكان المحليين في كمبوديا لإقامة مشروع "دارا ساكور".