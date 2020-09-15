الحبس سنتين لناشط جزائري أدين بالمساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر

أصدر مجلس قضاء الجزائر العاصمة (محكمة الاستئناف)، اليوم الثلاثاء، حكما بالحبس سنتين بحق خالد درارني، الناشط بالحراك الشعبي، بتهمتي المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح.

كما قضت المحكمة ذاتها على الناشطين سمير بلعربي وموح سليمان حميطوش بالحبس 4 أشهر بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح، مع إسقاط تهمة المساس بالوحدة الوطنية.

وكان النائب العام بمجلس قضاء العاصمة قد طالب خلال جلسة الاستئناف بالسجن 4 سنوات و500 ألف دينار جزائري غرامة في حق خالد درارني، وسمير بلعربي وسليمان حميطوش.

وخلال المحاكمة دفاع درارني عن نفسه قائلا إنه كان يقوم بعمله الصحفي في تغطية تظاهرات الحراك دون تحريض، إلا أن وزارة الاتصال الجزائرية كشفت عن أنه لم يحصل على بطاقة صحفية ولم تقدم أية جهة صحفية طلبا لاعتماده مراسلا لها بالجزائر.