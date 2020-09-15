 ترامب: اتفاقية السلام مع إسرائيل ستؤدي إلى وضع مختلف تماما - بوابة الشروق
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ترامب: اتفاقية السلام مع إسرائيل ستؤدي إلى وضع مختلف تماما

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 6:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 6:36 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل وإعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل سيؤديان إلى وضع مختلف تمامًا».

وأضاف ترامب، خلال تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، أن اتفاقيتي السلام مع إسرائيل ستؤديان إلى منع العزلة، متابعًا: «لن تبقى العزلة كما كانت، نحب إسرائيل ونقدرها، ولدي احترام لهذه المبادرة».

وترعى الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما يمثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.


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