 الدخان يمتد لمختلف أنحاء الولايات المتحدة مع استمرار حرائق الغابات - بوابة الشروق
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الدخان يمتد لمختلف أنحاء الولايات المتحدة مع استمرار حرائق الغابات

حرائق الغابات
حرائق الغابات
سان فرانسيسكو- (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 11:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 11:02 م

اشتعلت حرائق الغابات على الساحل الغربي للولايات المتحدة على امتداد أكثر من 20 ألف كيلومتر مربع، مما أدى إلى ظهور سحب من الدخان في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية بمدينة نيويورك "إن الرياح حملت الدخان من ولايات كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن لمسافة أربعة آلاف كيلومتر تقريبا، مما تسبب في تكون "ضباب دخاني واسع الانتشار" في مدينة نيويورك.

وتخضع منطقة سان فرانسيسكو للتحذير من انخفاض مستوى جودة الهواء منذ أكثر من شهر وبدا الدخان كثيف للغاية في بورتلاند بولاية أوريجون للدرجة التي دفعت شركة طيران ألاسكا إيرلاينز لتعليق الرحلات الجوية مؤقتا إلى المطار المحلي.

يشار إلى أنه منذ يناير الماضي تسببت الحرائق في تدمير أكثر من 3ر1 مليون هكتار في ولاية كاليفورنيا - وهو ما يزيد 26 مرة عن ما تسببت به الحرائق في نفس الفترة من العام الماضي - بينما اشتعلت النيران في 400 ألف هكتار في ولاية أوريجون.

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