 منظمة الأمن والتعاون الأوروبي: الجائحة وضعت الديمقراطية في أكبر اختبار لها منذ عقود - بوابة الشروق
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منظمة الأمن والتعاون الأوروبي: الجائحة وضعت الديمقراطية في أكبر اختبار لها منذ عقود

منظمة الامن والتعاون الاوروبي
منظمة الامن والتعاون الاوروبي
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 6:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 6:24 م
أكدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، أن التدابير الطارئة التي اتخذتها العديد من الدول لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد كان لها تأثيرٌ كبير على البرلمانات والمحاكم والانتخابات، فضلاً عن قدرة منظمات المجتمع المدني على لعب دورها الأساسي كحراس للديمقراطية.

وذكرت المنظمة الأوروبية - في بيان اليوم الثلاثاء، صدر من مقرها في فيينا، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية - أن الجائحة وضعت الديمقراطيات في أكبر اختبار لها منذ عقود.

ودعا البيان، المواطنين في دول منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، إلى الوصول للمشاركة الديمقراطية من خلال انتخابات حقيقية والوصول إلى عملية صنع القرار من خلال احترام الحقوق والحريات، مع التزام الحكومات بسيادة القانون والتي تشمل الضوابط والتوازنات التي تقوم عليها جميع الديمقراطيات الحقيقية.

وحذر البيان من التأثير السلبي للوباء على حقوق المرأة، حيث تصاعد العنف ضد المرأة في جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، علاوة على ارتفاع البطالة خاصة بين النساء.

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