إندونيسيا تسجل 3507 إصابات جديدة بكورونا

سجلت إندونيسيا 3 آلاف و507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 225 ألفا و30 حالة.

وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية على موقعها الإلكتروني، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 8 آلاف و965 حالة وفاة، بعد تسجيل 124 حالة جديدة، بينما بلغت حصيلة المتعافين 161 ألفا و65 حالة.

وسجلت العاصمة جاكرتا 1076 حالة إصابة جديدة خلال الساعات السابقة ليصل العدد الإجمالي إلى 56 ألفا و175 حالة.

كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.