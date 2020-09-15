بلومبرج: فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية يعتزم الاستقالة

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نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة أن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج يعتزم إعلان استقالته.

وأضافت المصادر أن السراج سيبقى على رأس حكومة تصريف أعمال حتى مفاوضات مقررة في جنيف الشهر المقبل.