 بلومبرج: فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية يعتزم الاستقالة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلومبرج: فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية يعتزم الاستقالة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 1:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 1:01 م

نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة أن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج يعتزم إعلان استقالته.

وأضافت المصادر أن السراج سيبقى على رأس حكومة تصريف أعمال حتى مفاوضات مقررة في جنيف الشهر المقبل.


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