دبلوماسي إماراتي لصحيفة إسرائيلية: الفلسطينيون بحاجة إلى مساعدة أنفسهم

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي للشؤون الثقافية القول، في مقابلة معها، إن "الفلسطينيين بحاجة إلى الرغبة في مساعدة أنفسهم".

وحث غباش السلطة الفلسطينية على استغلال تعليق الضم للعودة للحوار مع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عنه القول إن الفلسطينيين "بحاجة إلى الرغبة في مساعدة أنفسهم أيضا، وربما بدلا من استخدام الانتقادات والشتائم التقليدية، النظر في الواقع إلى ما نحاول القيام به".

ورأى أن "التواصل" الذي يعززه اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي من شأنه أن"يساعد وليس أن يعرقل" القضية الفلسطينية.

وفي إشارة إلى قدرة أبو ظبي على انتزاع تنازل كبير من إسرائيل خلال مفاوضات التطبيع، في صورة تعليق خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية، شجع غباش السلطة الفلسطينية على العودة للحوار مع إسرائيل، وقال: "بالنظر إلى ما تمكنا من تحقيقه، نشجع الفلسطينيين على التواصل مع الإسرائيليين والسلطات الأمريكية، وإعادة التفكير فيما قد يكون ممكنا".

وأكد أن بلاده تطورت على مدار السنين، ما أدى إلى وجود مصالح جديدة "إضافة إلى المصالح العربية الإسلامية التقليدية". وقال: "رغم أننا اكتشفنا أن لدينا مصالح جديدة، فإن هذا لا يعني أن نتخلى عن ولاءاتنا التقليدية".