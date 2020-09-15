ولاية فيكتوريا الأسترالية بلا وفيات من كورونا لأول مرة في شهرين

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية، وهي الولاية التي في بؤرة الموجة الثانية لتفشي جائحة فيروس كورونا في البلاد، عن عدم تسجيل أي وفيات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، لأول مرة في شهرين.

وكانت المرة الأخيرة التي لم تسجل فيها فيكتوريا وفيات، في 13 تموز/يوليو.

يشار إلى أن فيكتوريا، وهي ثاني أكثر ولايات البلاد سكانا في البلاد، سجلت إجمالي 729 وفاة، بينما استقرت الحصيلة الوطنية عند 816 وفاة.

وأعلنت الولاية اليوم الثلاثاء تسجيل 42 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، مقارنة بـ 35 إصابة اليوم السابق.