يفتتح المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر، فعاليات معرض "القاضي الثالث للكتاب" بالنادي النهري بالعجوزة"، غدًا الأربعاء بمشاركة أكبر دور النشر للكتب القانونية والثقافية.



وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن افتتاح المعرض يأتي بمناسبة قرب بدء العام القضائي وفي سبيل سعي النادي لتوفير مكتبة قانونية وثقافية تليق بحجم الرسالة العظيمة التي يؤديها قضاة مصر، مشيرًا إلى أن المعرض تستمر فعالياته حتى الثالث من أكتوبر المقبل.



ويقدم المعرض تخفيضات على الكتب القانونية والثقافية تصل إلي 60%؜ علمًا بأن أقسام المعرض ستستقبل الزوار من القضاة وأسرهم من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الـ11 مساءً طوال أيام الأسبوع، مع التأكيد على إجراء عمليات التطهير اليومي للمعرض واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة للتباعد الاجتماعي حفاظًا على صحة وسلامة مرتادي المعرض.