سي إن إن: إدارة ترامب تنظر اتفاقات تطبيع جديدة بين إسرائيل و3 دول عربية

نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن مصادر بالإدارة الأمريكية أن الإدارة تنظر لاتفاقات جديدة لإقامة علاقات بين إسرائيل وثلاث دول عربية، بعد إعلان اتفاق السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.

وأوضحت المصادر أن الدول الجديدة هي كل من سلطنة عُمان والسودان، بالإضافة إلى المغرب.

وتأتي تصريحات المصادر في الوقت الذي وصل فيه ممثلو كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لتوقيع اتفاقية سلام مع الإمارات وتوقيع إعلان اتفاق فقط بالنسبة للبحرين تمهيدا لإنجاز اتفاقية إقامة علاقات، مساء اليوم، في حدث قال مسؤولون في البيت الأبيض إنه سيكون بحضور كبير.