دراسة: انتشار مزارع زيت النخيل والمطاط وراء تزايد فيضانات سومطرة الإندونيسية

سلطت دراسة حديثة الضوء على الأثر السلبي الذي يحدثه تجريف الغابات الإندونيسية من أجل إنشاء مزارع زيت النخيل والمطاط المتداولان بكثرة حول العالم، إذ لتلك المزارع أثر مباشر على زيادة الفيضانات بالمنطقة على نحو يضر باستقرار وسلامة القرويين.

ويقول كريستيان ستيجلر، مشرف الدراسة من جامعة جوتينجان الألمانية، لموقع مونجباي نيوز، إن تحويل التربة المحاذية للنهر في سومطرة من أرض غابات لأرض زراعة المطاط وزيت النخيل يسبب انضغاط التربة وبالتالي ضعف قدرتها على تخزين مياه الأمطار ما يسبب الفيضانات.

واتخذت الدراسة منطقة جانبية بمحاذاة نهر تانبيسي ميدانا لها لترصد تطور الفيضانات على مدار 30 سنة ماضية تم خلالها تجريف مليوني هيكتار من غابات المنطقة لصالح شركات زيت النخيل.

وأفادت الدراسة التي تمت بالاشتراك مع هيئة أرصاد الطقس الإندونيسية أن انضغاط التربة يزيد من كمية المياه الجوفية داخلها بفترة وجيزة ما يقلل من صلاحيتها كأرض ممتصة للمزيد من المياه وبالتالي تجري مياه الأمطار نحو الأراضي السكنية دون حائل.

وقالت نينا هانينج إحدى المشاركات بالدراسة، إن استخدام الآليات الضخمة خلال عمليات التجريف وفقدان التربة لموادها الحيوية خلال نفس العملية هو ما يؤدى لانضغاطها وتحويلها لتربة ضعيفة الامتصاص للمياه.

ونقلت الدراسة خلال 7 سنوات من اللقاءات مع أهالي القرى وأعيان المجتمعات أن ما تقوم به شركات زيت النخيل من عمل سدود وقنوات لتنظيم ري أراضيها الزراعية يفاقم من حدة الفيضانات واتجاهها نحو مناطق سكن القرويين وزراعتهم.

وتقول كليرا زانب، إحدى المشاركات بنفس الدراسة إن استصلاح التربة الفاسدة هو الحل لإيقاف الفيضانات إذ جرب فريق الدراسة زراعة أنواع من نباتات الغابات بمناطق مزارع زيت النخيل ولاحظوا تحسنا في قدرة التربة على امتصاص المياه ولكن بعد سنوات من الإصلاح.