موراي يحصل على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

أعلن منظمو بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) مساء أمس الاثنين عن حصول البريطاني آندي موراي، الحائز على ثلاثة ألقاب في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، على بطاقة دعوة (وايلد كارد) للمشاركة في بطولة فرنسا.

وكان موراي /33 عاما/ المتوج بلقب أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) 2012 إلى جانب لقبي نسختي 2012 و2016 من بطولة ويمبلدون، واحدا من ثمانية لاعبين حصلوا على بطاقة دعوة للمشاركة في منافسات فردي الرجال في بطولة فرنسا المفتوحة التي تنطلق في 27 سبتمبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن موراي، الذي وصل إلى النهائي في رولان جاروس عام 2016، لم يشارك في البطولة الفرنسية منذ عام 2017 بسبب معاناته من سلسلة من الإصابات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حقق موراي الانتصار الأول له في مباراة ببطولات جراند سلام خلال نحو عامين، حيث حول تأخره بمجموعتين أمام يوشيهيتو نيشيوكا إلى انتصار مثير ليتأهل إلى الدور الثاني ببطولة أمريكا المفتوحة، التي اختتمت منافساتها أمس الأول السبت.

لكن مشوار موراي لم يستمر طويلا في البطولة وودعها من الدور الثاني إثر الهزيمة أمام الكندي الشاب فيليكس أوجه-ألياسيم.

وخاض موراي خمس مباريات خلال عشرة أيام، عبر مشاركته في بطولتي ويسترن آند ساذرن المفتوحة وأمريكا المفتوحة، وذلك بعد أن غاب لفترة عن الملاعب بسبب إصابة في الحوض في نوفمبر من العام الماضي.

وفي بطولة ويسترن آند ساذرن التي أقيمت في نيويورك، حقق موراي الانتصار الأول له على أحد المصنفين العشرة الأوائل منذ عام 2017، حيث تغلب على ألكسندر زفيريف.

وتقام منافسات فرنسا المفتوحة خلال الفترة ما بين 27 سبتمبر و11 أكتوبر.