السماح بارتداء البنطلون «الساقط» فى فلوريدا بعد 13 عام حظر

ألغت مدينة أوبا ــ لوكا الواقعة فى ولاية فلوريدا الأمريكية حظرا استمر 13 عاما على ارتداء السراويل «المنخفضة» أو «المتساقطة» التى تُظهر غالبا الملابس الداخلية.

وبأربعة أصوات مقابل صوت واحد، وافقت لجنة أوبا ــ لوكا على إلغاء تشريع يعود تاريخه لعام 2007، ومرسوم 2013، القاضى بتوجيه استدعاء قضائى لأى شخص، بسبب ارتداء سروال يكشف عن لباسه الداخلى، وفقا لشبكة يورونيوز.

ويحتاج التصويت إلى موافقة ثانية من قبل اللجنة ذاتها، قبل أن يصبح الإلغاء رسميا.

وفى شمال شرق ميامى تحذر لافتات الناس بشأن المرسوم، وقد ظهرت فيها صورة شابين يرتديان سروالين يتدليان تحت خصريْهما، وقد ظهرت عبارة: «لا جدال...إنه قانون المدينة».

من جانبه قال رئيس المدينة كريس ديفيس الذى حث على الإلغاء، إنه لم يكن يؤيد المرسوم، وإنه يشعر بأنه موجه بشكل غير متناسب إلى شريحة من المجتمع الأمريكى، وهى فئة الشباب الأفرو ــ أمريكيين.