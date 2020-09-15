حديقة البيت الأبيض الجنوبية جاهزة لاستقبال مراسم توقيع اتفاقيتي السلام

يشهد البيت الأبيض -بعد قليل- مراسم توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية، برعاية وترعى الولايات المتحدة، وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بينما يمثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.

واستعدت الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض؛ لاستقبال مراسم التوقيع، فتم وضع الطاولات والكراسي، وأعلام الدول المشاركة.

يُذكر أن الحديقة الجنوبية، شهدت عددا من مراسم توقيع اتفاقيات السلام، كالمعاهدة بين مصر وإسرائيل، واتفاقية كامب ديفيد، واتفاقية أوسلو، ومعاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل.