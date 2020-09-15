الصحة العالمية: دعم برامج التحصين ضد شلل الأطفال في مختلف الدول

قالت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج الصحية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن المنظمة قامت بدعم برامج التحصين الوطنية في الدول ضد أمراض شلل الأطفال والسعال الديكي والالتهاب السحائي وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها من خلال التحصين.

وأضافت الحجة -خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الاقليمى لإقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس- أنه تم وضع أدلة إرشادية لتقديم الخدمات الصحية الرئيسية في ظل أزمة كورونا.

وأوضحت أنه تم الاهتمام بالرعاية الصحية الطارئة مع توفير برامج الصحة النفسية المتأثرين بكورونا، مشيرًا إلى أنه تم تحديث معايير الوقاية من العدوى خلال فترة جائحة كورونا.

من جهته، قال الدكتورعوض مطرية مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط: "إن تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات تأثرت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف: "أن خدمات الأمومة والطفولة تأثرت بنسبة 92% في عدد من الدول خلال فترة جائحة كورونا، كما تأثرت تقديم الخدمات الخاصة بالأمراض غير السارية بنسبة 85%"، لافتًا إلى أن الأفراد في الدول عزفوا عن الذهاب للحصول على الخدمات الصحية نتيجة لعدم توافرها أو نتيجة الخوف من الذهاب للمنشأت الطبية.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية تواصلت مع الدول ترتيب أولويات الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ووضع إجراءات بديلة للحصول على الخدمات الطبية سواء عن طريق الهاتف المحمول أو غيرها.