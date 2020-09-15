النمسا تسجل 764 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 764 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وذكر بيان للوزارة أن إجمالي الإصابات في النمسا بلغ 34 ألفا و305 حالات، وقد تعافى منها 27 ألفا و354 حالة، بينما توفي 757 حالة، مشيرا إلى وجود 293 حالة في المستشفيات، منها 49 حالة في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 400 حالة، يليها تيرول 110 حالات، والنمسا السفلى 95 حالة، والنمسا العليا 57، حالة بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 6 حالات.

يشار إلى أن فيينا وأنسبروك تم تصنيفهما في مخاطر كورونا باللون البرتقالي وهو ثاني أخطر مستويات الإصابة وفق نظام الإشارات اللونية المعمول به في البلاد.