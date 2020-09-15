الأمم المتحدة: الصحة العالمية تدرس اللقاحات المضادة لكورونا وستقدم توصياتها

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يتوقع من خبراء منظمة الصحة العالمية تقييم اللقاحات المختلفة الموجودة حاليا لمعالجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف جوتيريش -في تعليقه على اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19"، وفقا لما نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- أن "المؤسسات الطبية المختصة، تقوم باتخاذ القرارات بخصوص اللقاحات ضد (كوفيد-19) ومن ضمنها منظمة الصحة العالمية، وأتوقع أن يدرس خبراء هذه المنظمة اللقاحات المختلفة بالاهتمام والدقة اللازمة ووفقا لذلك، سيقدمون توصياتهم".

وتعد روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V"، تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.

وأكدت نتائج دراسة نشرتها دورية "ذا لانسيت" الطبية، الجمعة الماضي، أن اللقاح الروسي حفز تشكيل أجسام مضادة، لدى جميع المشاركين في تجارب المرحلتين الأولى والثانية عليه.