التنمية المحلية: ننسق مع الجهات الرقابية لمكافحة الفساد بجميع مستوياته

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم رصد 2265 شكوى من خلال قطاع التفتيش والمتابعة، منهم 2048 بنسبة 90% تم حلها، وجاري فحص الباقي.

وأضاف «قاسم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن الوزارة تنسق مع الجهات الرقابية لمكافحة الفساد بجميع مستوياته.

وتابع: «تم نقل واستبعاد 28 من القيادات المحلية من المناصب التنفيذية، وإحالة ما يزيد عن حوالي 522 من موظفي الإدارات بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابة العامة والنيابة الإدارية، إضافة إلى أنه جاري فحص عدد آخر من الشكاوى».

ولفت إلى أن الوزير محمود شعراوي، حول بعض الشكاوى، منذ أسبوعين، للجهات الرقابية المختصة، ما يؤكد أنه لا يوجد تستر على أي فاسد، مضيفًا أن كل من أخطأ يجب أن يتحمل نتيجة خطأه.