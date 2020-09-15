مقتل قس يساعد المهاجرين على يد أحد المشردين شمالي إيطاليا

تعرض قس في مدينة كومو شمالي إيطاليا كان معروفا بمساعدة المهاجرين والفقراء لهجوم اليوم الثلاثاء في الشارع، حيث تم طعنه حتى الموت.

وقالت أبرشية كومو في بيان إن "الأب روبرتو مالجسيني قُتل صباح اليوم في كومو على يد مشرد يعاني من اضطرابات عقلية".

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، تعرض القس (51 عاما) للاعتداء الساعة السابعة صباحا تقريبا (0500 بتوقيت جرينتش) بالقرب من أبرشية سان روكو، حيث كان يعيش، من جانب أجنبي سلم نفسه لشرطة الدرك (كارابينييري).

وأفادت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" بأن مالجسيني كان معتادا على تنسيق مجموعة من المتطوعين الذين يقدمون الطعام يوميا للمحتاجين.

وزار أسقف كومو، المونسنيور أوسكار كانتوني، موقع الجريمة، ومن المقرر أن يترأس صلاة "المسبحة الوردية" من أجل القس القتيل في كاتدرائية المدينة الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم.