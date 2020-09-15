ذوبان جزء هائل من الغطاء الجليدي في جزيرة جرينلاند بالدنمارك

تعرض جزء هائل من الغطاء الجليدي في جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك في أقصى شمال شرق القطب الشمالي، إلى الذوبان، وهو تطور يقول العلماء إنه دليل على التغير المناخي السريع.

الجزء الجليدي الذي انكسر هو 110 كيلومترات مربعة، حيث قالت هيئة المسح الجيولوجي في الدنمارك وجرينلاند، أمس، إنها انطلقت من المضيق البحري المسمى "نيو جالفجيردسفيوردن"، والذي يبلغ طوله حوالي 80 كيلومترًا وعرضه 20 كيلومترًا، وفقا لما نقله موقع "آي بي سي" الأمريكي.

يقع النهر المتجمد في نهاية التيار الجليدي بشمال شرق جرينلاند، حيث يتدفق من الأرض إلى المحيط.

وأوضح المسح أن التغييرات السنوية في نهاية موسم الذوبان لأكبر جرف جليدي بالقطب الشمالي في شمال شرق جرينلاند يتم قياسها من خلال صور الأقمار الصناعية البصرية، ويظهر أن خسائر الجليد في المنطقة خلال العامين الماضيين تجاوزت 50 كيلومترًا مربعًا.

وفقد الجرف الجليدي 160 كيلومترا مربعاً، وهي مساحة تقارب ضعف مانهاتن، التي انفصلت عام 1999.

قال جيسون بوكس​، الأستاذ في جامعة "جي آي يو إس": "يجب أن نكون قلقين للغاية بشأن ما يبدو أنه تفكك تدريجي في أكبر كتلة جليدية متبقية في القطب الشمالي".

وقالت لورا ميلر، المتحدث باسم منظمة السلام الأخضر (منظمة بيئية غير حكومية): "إن قطعة ضخمة أخرى من الجليد البحري الحيوي سقطت في المحيط، وهذا هو جرس إنذار آخر يدق بسبب أزمة المناخ في القطب الشمالي سريع الاحترار".

في الأسبوع الماضي، قالت روث موترام، عالمة الجليد بالمعهد الدنماركي للأرصاد الجوية في كوبنهاجن، "مرة أخرى هذا العام، فقد الغطاء الجليدي كمية من الجليد أكثر مما أضيف على شكل ثلج"، متابعة: "ما يثير الخوف، هو أننا إذا شهدنا هذا الانهيار قبل 30 عامًا لكنا وصفناه بأنه (شيء غير طبيعي)، لكن في السنوات الأخيرة اعتدنا على الانهيار الشديد".

وفي أغسطس الماضي، أظهرت دراسة أن جرينلاند فقدت كمية قياسية من الجليد خلال عام 2019 شديد الحرارة، مع الذوبان الهائل بما يكفي لتغطية كاليفورنيا في أكثر من 1.25 متر من الماء.