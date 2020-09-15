يستطيع أولئك الأشخاص في أبرد بقاع الأرض، التحدث والمزاح دون كمامات تحجب وجوههم عن بعضها، بينما يشاهدون باقي العالم وهو يعاني من تبعات وباء كورونا المستجد، والتي اعتادوا جزءا منها كالشعور بالوحدة والاعتماد الدائم على النفس؛ نظرا لطبيعة الحياة القاسية بالقارة القطبية، وهؤلاء 1000 من علماء العالم المتمركزون بالقارة القطبية، الذين شاهدوا الشمس لأول مرة يوم الجمعة الماضي مع انتهاء فصل الشتاء بالنصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

في محطة رثارة البريطانية العلمية قبالة أمريكا الجنوبية بالقارة القطبية، يستطيع راب تيلر، وفريقه من 26 شخصا، مشاهدة العالم عبر الإنترنت في موقعه، الذي يصفه بـ"الفقاعة الضئيلة الآمنة".

ويضيف تيلر أنه وفريقه يتعلمون من الزملاء الذين لا يزالون في بريطانيا، إذ أنه وفريقه ليس لديهم الخبرة الكافية بالتباعد الاجتماعي المثالي، موضحا أن ما يميز حياته عن باقي أهله في وطنه هو قدرته على التزلج وممارسة التمارين الرياضية مع رفاقه دون خوف.

وبالانتقال للمحطة الاسكتلاندية قبالة نيوزيلاندا في القطب الجنوبي، يقول روري أوكونار، طبيب البعثة، إنه يعتقد وجود فجوة لدى فريقه في فهم الوباء، حتى مع متابعتهم له؛ لأنهم لا يعيشون تبعاته كما كان الحال مع أهله حين لم يكونوا يفهمون أسباب معاناة إقامته في البيئة القطبية، ولهذا كان يشعر أحيانا بالاكتئاب جراء العزلة والبرد والظلام، لكنهم أخيرا فهموا سبب معاناته.

وأضاف أوكينار، أن فريقه سيجري أول اختبارات فحص كورونا بعد أسبوع، حين وصول الزملاء الصيفيين للمحطة.

أما مجموعة الـ30 دولة المديرة لشئون القطب الجنوبي بقيادة أمريكا وروسيا والصين، فاتفقت جميعها على أن وصول الجائحة للقارة القطبية سيعني كارثة؛ نظرا لقساوة البيئة الباردة والعاصفة هناك، مع صعوبة وصول الطائرات والسفن للقارة التي تعادل مساحة الولايات المتحدة والمكسيك مجتمعتين.

وقامت المجموعة بعدة إجراءات احترازية، ونصحت البعثات المتواجدة بالقارة القطبية باتباع التباعد الاجتماعي حين وصول الزملاء الجدد بالبعثات الصيفية.

كذلك، تم نصح البعثات بعدم الاحتكاك أبدا مع السائحين، بينما يتم منع أي سفن سياحية من الرسو جوار المحطات العلمية، كما تم خفض عدد الزملاء الجدد بالبعثات الصيفية.

وفي الطائرة التي تقل 121 عضوا جديدا بمحطة مكموردو الأمريكية في القارة القطبية، تم عمل مراحيض منفصلة للأعضاء الجدد عن طاقم الطائرة؛ حرصا على عدم انتقال العدوى فيما بينهم، وذلك مع العلم بأن الأعضاء الجدد قد تم عزلهم لأسبوعين استعدادا لإدخالهم للقارة القطبية.

وتقول أليكزاندرا أيسرن، مدير علوم القارة القطبية الأمريكية، إنه تم إرسال ثلث القوة المتوقعة للمشاركة بالبحوث الصيفية في القطب الجنوبي، ما له أن يؤثر على فعالية عمليات الاستكشاف، إلا أن وجود الروبوتات حل جزءا من المشكلة.