 إندونيسيا تطلب من رؤساء المقاطعات حبس منتهكي قيود مكافحة كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إندونيسيا تطلب من رؤساء المقاطعات حبس منتهكي قيود مكافحة كورونا

جاكرتا - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 10:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 10:43 ص

طلبت الحكومة المركزية الإندونيسية من رؤساء المقاطعات، توقيع عقوبات صارمة على مخالفي بروتوكول الصحة الخاص بمكافحة فيروس كورونا، حيث تحاول الدولة احتواء تفشي الفيروس، وفقا لوزير رفيع المستوى.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن محمد محفوظ، الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية، القول إنه بناء على القانون المعني بتفشي الأمراض المعدية، يمكن معاقبة المخالفين بالسجن لمدة أقصاها عام أو دفع غرامة أقصاها مليون روبية أو كلاهما.

وتشدد إندونيسيا التدابير من خلال نشر رجال شرطة في دوريات في تسع مقاطعات ذات أولوية، من بينها العاصمة جاكرتا، لمكافحة الفيروس.

ومن المقرر أن تعزل جاكرتا حالات الإصابة في مرافق رسمية.

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