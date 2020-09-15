 مجلس الوزراء السعودي: المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس الوزراء السعودي: المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 10:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 10:40 م

عقد مجلس الوزراء السعودي جلسة عبر الاتصال المرئي، مساء اليوم الثلاثاء، وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى ما أكدته المملكة من اهتمام وحرص على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، استعرض المجلس ما تطرقت إليه أعمال الدورة الـ154 في جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من الأوضاع في الوطن العربي.

وأشارت إلى تأكيد المملكة الاهتمام والحرص على وحدة وسيادة والسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.


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