 الصين تنتقد القيود الأمريكية الجديدة على استيراد منتجات من شينجيانج - بوابة الشروق
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الصين تنتقد القيود الأمريكية الجديدة على استيراد منتجات من شينجيانج

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 2:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 2:54 م

انتقدت الصين اليوم الثلاثاء القيود الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على استيراد السلع المنتجة في إقليم شينجيانج، حيث تتهم بكين بقمع الأقليات العرقية بها.

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الاتهامات الأمريكية بأن الإنتاج في إقليم شينجيانج غربي الصين ينطوي على عمل قسري للويغور والأقليات العرقية الأخرى.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الاثنين، وقف استيراد سلع من بينها القطن وأجزاء الكمبيوتر ومنتجات الشعر المنتجة في شينجيانج، مع تصاعد الخلافات بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانج ونبين، إن "ما يسمى بمشكلة العمل القسري ملفق تماما من جانب بعض المؤسسات والموظفين الأمريكيين والغربيين".

وأضاف وانج أن حرية تنقل العمالة من الأقليات العرقية "لم يتم تقييدها أبدا"، وأن القانون يحمي لغتهم وعاداتهم ومعتقداتهم الدينية.


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