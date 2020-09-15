أنور قرقاش: الإمارات نجحت في وقف ضم 30% من الضفة الغربية

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، إن الإمارات نجحت الإمارات في وقف ضم 30% من الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الضم كان خطرًا يهدد حل الدولتين.

وأضاف قرقاش، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «العربية»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق على المستوى الثنائي مع إسرائيل يقدم للإمارات فرصة لتعزيز حضورها الاقتصادي والعلمي والحضاري.

وأوضح أن تعزيز الحضور لا يمكن من خلال علاقة ثنائية مع إسرائيل فقط، متابعًا: «الرمزية في استبدال المقاطعة بالتواصل، ورسم طريق المستقبل عن طريق الحوار والتفاهم والتوصل إلى حلول وسطية».

وذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أن «الاتفاق سيقدم فرصة لدعم أكثر ملموس للشعب الفلسطيني»، مؤكدًا أن «وجود الصلات والعلاقات يعزز الموقف».

وذكر أن «الوصول لاتفاق السلام جزء رئيسي من القضية الفلسطينية»، متابعًا: «إسرائيل تشعر اليوم بأن الاتفاقية تحتم عليها بناء علاقة فيها شفافية وتعاون ومصلحة، وتشابك المصالح يعطي كل دولة مزيد من الإقناع».

ورعت الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما يمثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.