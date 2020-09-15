الرئيس المكسيكي يرغب في التصويت على التحقيق مع رؤساء سابقين بشأن الفساد

وقع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور طلبا يدعو إلى إجراء استفتاء بشأن ما إذا كان يجب أن يواجه الرؤساء السابقون تحقيقات بشأن الفساد، في خطوة سياسية عالية المخاطر تهدف إلى تصعيد الخطاب المناهض للكسب غير المشروع قبل انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.



وقال الرئيس اليوم إن عريضة شعبية تدعو إلى التصويت قد حصلت على ما يقرب من مليوني توقيع، وفقا لما تتطلبه اللوائح، لكنه سيرسل طلبه إلى مجلس الشيوخ للتأكد من إجراء الاستفتاء.



وذكر لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي أن الرؤساء الخمسة "الليبراليون الجدد" الذين شغلوا المنصب بين عامي 1988 و 2018 أشرفوا على فترة "الفساد المعمم والعمليات الانتخابية والممارسات الحكومية الملوثة التي تسببت في زيادة العنف وانعدام الأمن العام وانتهاك حقوق الإنسان وجعل الإفلات من العقاب قاعدة".