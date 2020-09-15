ألمانيا: مظاهرة لحركة بيجيدا المعادية للإسلام بمشاركة قيادي بارز

شارك أندرياس كالبيتس، الرئيس السابق لحزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية براندنبورج، في مظاهرة لحركة بيجيدا المعادية للإسلام والأجانب، في مدينة دريسدن اليوم الاثنين.

وكان المجلس الاتحادي لإدارة حزب البديل الألماني قرر بأغلبية الأصوات في مايو الماضي إلغاء عضوية كالبيتس، مبررا ذلك بعدم ذكره لاتصالاته السابقة بالوسط اليميني المتطرف.

وألقى كالبيتس خطابا أمام المظاهرة طالب فيه بالاستمرار في دعم حزب البديل بوصفه "أقل الأحزاب سوء".

وفي إشارة إلى قيادة الحزب، قال الرئيس السابق لكتلة البديل في برلمان براندنبورج، إنهم "لن يتخلصوا مني بالسرعة التي يتخيلوها".

كان مجلس إدارة حزب البديل على المستوى الاتحادي وافق بالإجماع على سحب عضوية كالبيتس لإخفائه انتماءات سابقة لدى اتحاد شباب ألماني مخلص للوطن، وحزب الجمهوريون اليمينيين المتطرفين، عند دخوله إلى حزب البديل.

ولجأ كالبيتس إلى القضاء ضد قرار استبعاده، لكن المحكمة رفضت الطلب المستعجل الذي تقدم به، ولا يزال أمامه القيام بإجراء رئيسي للاستشكال على قرار استبعاده.