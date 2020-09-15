ماليزيا تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 9 آلاف و969 إصابة، بدون تسجيل وفيات جديدة إثر الإصابة بالفيروس.

وقال مدير عام الوزارة الدكتور نور هشام عبدالله -في تصريحات نقلتها صحيفة (مالاي ميل) الماليزية اليوم الثلاثاء- "إنه تم تسجيل 13 إصابة محلية جميعها في مدينة (صباح)، و10 حالات وافدة من الخارج بينهم 4 من الفلبين ومصاب من دول (المجر - تركيا - قطر - بنجلاديش - نيجيريا - المغرب)".

وأضاف: "أن 6 أشخاص تماثلوا للشفاء اليوم ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس حتى الآن 9 آلاف و209 متعافين ما يشكل 92.04% من إجمالي عدد الإصابات في البلاد"، مشيرًا إلى 14 شخصًا يتلقون العلاج في وحدة العناية المركزة بينما يحتاج أربعة آخرين لأجهزة تنفس صناعي.