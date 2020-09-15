 ماليزيا تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 2:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

ماليزيا تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات

كوالالمبور - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 2:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 2:15 م

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 9 آلاف و969 إصابة، بدون تسجيل وفيات جديدة إثر الإصابة بالفيروس.

وقال مدير عام الوزارة الدكتور نور هشام عبدالله -في تصريحات نقلتها صحيفة (مالاي ميل) الماليزية اليوم الثلاثاء- "إنه تم تسجيل 13 إصابة محلية جميعها في مدينة (صباح)، و10 حالات وافدة من الخارج بينهم 4 من الفلبين ومصاب من دول (المجر - تركيا - قطر - بنجلاديش - نيجيريا - المغرب)".

وأضاف: "أن 6 أشخاص تماثلوا للشفاء اليوم ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس حتى الآن 9 آلاف و209 متعافين ما يشكل 92.04% من إجمالي عدد الإصابات في البلاد"، مشيرًا إلى 14 شخصًا يتلقون العلاج في وحدة العناية المركزة بينما يحتاج أربعة آخرين لأجهزة تنفس صناعي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك