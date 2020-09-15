أحكام متنوعة ضد مدانين بقضايا ضد المتظاهرين بالعراق

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، أن هيئات التحقيق القضائية المختصة بقضايا التظاهرات الاحتجاجية كشفت عن إصدار أحكام قضائية بحق عدد من المدانين بقضايا قتل المتظاهرين.



وقال بيان صادر عن المجلس، إن مجلس القضاء الأعلى "تلقى إحصائية حتى اليوم حول الإجراءات القضائية المتخذة من قبل الهيئات التحقيقة القضائية المختصة بقضايا التظاهرات تضمنت صدور 4 أحكام بين الإعدام والسجن وصدور 49 مذكرة قبض لم تنفذ إلى الآن وتوقيف 25 متهمًا بتلك القضايا قيد التحقيق والمحاكمة حاليًا".



وأضاف البيان "توجد قضايا أخرى تخص جرائم الاعتداء على القوات الأمنية والممتلكات العامة وسوف يتم الإعلان عنها حال اكتمال الإحصاء الخاص بها".



وقتل أكثر من 600 متظاهر عراقي وأصيب أكثر من 25 ألفًا أخرين خلال مظاهرات الاحتجاج التي أطلقت في تسع محافظات عراقية في الأول من شهر أكتوبر العام الماضي بعد أن استخدمت القوات العراقية الرصاص الحي في التصدي لها.