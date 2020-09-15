 كوشنر: اتفاقيتا التطبيع بداية النهاية للصراع الإسرائيلي العربي - بوابة الشروق
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كوشنر: اتفاقيتا التطبيع بداية النهاية للصراع الإسرائيلي العربي

جاريد كوشنر مستشار الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن يوم 11 أكتوبر 2019. تصوير: يوري جريباس - رويترز.
جاريد كوشنر مستشار الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن يوم 11 أكتوبر 2019. تصوير: يوري جريباس - رويترز.
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 3:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 3:59 م

قال جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اتفاقيتي التطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين ستشكلان بداية الطريق لنهاية الصراع الإقليمي.

وقال كوشنر، وهو أيضا صهر ترامب، لشبكة "إن بي سي"، :"اعتقد أن ما ترونه الآن هو بداية النهاية للصراع الإسرائيلي العربي".

وأشار إلى أن الاتفاقيتين "ستجعلان الشرق الأوسط أكثر استقرارا على المدى الطويل".

وقال كوشنر إن القضية الفلسطينية، التي ليست مطروحة على الطاولة خلال مراسم التوقيع المرتقبة في وقت لاحق اليوم، "ليست معقدة" كما يقول البعض.


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