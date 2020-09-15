البحرين والهند يبحثان تعزيز التعاون بالمجال الصحي

بحثت وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح، اليوم الثلاثاء، مع سفير الهند لدى البحرين بيوش سريفاستافا، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بالمجال الصحي.

واستعرضا -خلال اللقاء حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية- عددا من أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وبحث سبل الاستفادة من تبادل الخبرات الطبية بالقطاع الصحي وبحث كل ما من شأنه أن يساهم في دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بتكثيف المساعي تجاه التصدي لهذه الجائحة.

وأشادت الوزيرة البحرينية بعمق العلاقات بين البلدين، مؤكدة على مستوى تبادل الخبرات الطبية والخدمات العلاجية المتطورة التي تتميز بها جمهورية الهند، مشيرة لأهمية تعزيز التعاون المثمر بين البلدين خلال المراحل المقبلة.

من جهته، أكد السفير الهندي على مستوى العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين، مشيدا بالجهود وبالإمكانيات الكبيرة التي تبذلها مملكة البحرين في التصدي لجائحة كورونا (كوفيد -19).

وأعرب عن شكر وتقدير بلاده لما تتلقاه الجالية الهندية من رعاية من خلال المبادرات والمساعي المقدمة والمبذولة والتي تعكس وتجسد مدى اهتمام حكومة مملكة البحرين الموقرة بالعمالة الهندية والحرص على توفير كافة سبل الفحص والعلاج اللازمة والمتاحة لهم على أكمل وجه.