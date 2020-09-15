الحكومة العراقية تؤكد حق العراق في ميناء الفاو الكبير في البصرة

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صرح أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء أن الحكومة العراقية تؤكد على حق العراق السيادي والدستوري في الموانئ العراقية وتحديداً ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة.

وقال طلال للصحفيين في مقر الحكومة العراقية إن " الكاظمي تعهد بأن تنال الحكومة العراقية شرف البدء فعلياً بتنفيذ ميناء الفاو الكبير".

وأضاف أن "تلكؤ تنفيذ مشروع الفاو الكبير جاء لأسباب غير معروفة وقد يكون هنالك تعمد في التقصير".

أكد المتحدث العراقي أن الحكومة جادة "باتجاه تحقيق مهمتها الأساسية وهي الانتخابات المبكرة".