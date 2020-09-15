 مسيرة حول البيت الأبيض لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.. بالتزامن مع اتفاق السلام الثلاثي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسيرة حول البيت الأبيض لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.. بالتزامن مع اتفاق السلام الثلاثي


نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 6:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 6:29 م

نظمت مجموعة من المؤسسات والجمعيات والمجموعات العربية والفلسطينية والأمريكية المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني، وبعض المجموعات اليهودية، اليوم، مسيرة في محيط البيت الأبيض بواشنطن، تزامنا مع مراسم توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين برعاية أمريكية.

ويشارك في المسيرة مئات من المشاركين العرب والأمريكيين، الذين حملوا لافتات منددة بالاتفاق ومنادية بالحرية للفلسطينيين وتأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وردد المشاركون هتافات "فلسطين حرة" باللغتين العربية والإنجليزية.

وكانت الدعوة للمظاهرة قد أُطلقت منذ خمسة أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


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