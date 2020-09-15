أسعار النفط ترتفع أكثر من 1% متجاهلة توقعات بتباطؤ تعافي الطلب

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متجاهلة توقعات بتباطؤ تعافي مستويات الطلب على الخام خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، ومستفيدة من بيانات عكست تحسن الأداء الاقتصادي داخل الصين التي تعد أكبر مستورد للخام عالميا، وألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي.

على صعيد التداولات، صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 1.34% مسجلة 40.14 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 1.61% إلى 37.86 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم تحسن أداء مؤشرات رئيسية للاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد عالميا، في ظل نمو مبيعات المنازل الصينية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بنسبة 4.1%، وارتفاع مبيعات التجزئة خلال شهر أغسطس بنسبة 0.5%، كما حقق الناتج الصناعي نموا بنسبة 5.6% في أغسطس مقابل 4.8% زيادة مسجلة في شهر يوليو الماضي.

في سياق متصل، أظهرت نتائج مسح معهد "زيو" الألماني للأبحاث ارتفاع مؤشر التوقعات الاقتصادية خلال شهر سبتمبر الجاري للشهر الثاني على التوالي، بعد القفزة التي حققها خلال شهر أغسطس الماضي.

يأتي ذلك بينما خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها بشأن تعافي الطلب على الخام خلال ما تبقى من عام 2020 إلى 91.7 مليون برميل يوميا، بما يقل عن مستويات العام الماضي بنحو 8.4 مليون برميل يوميا.

كما خفضت منظمة "أوبك" -في تقريرها الصادر أمس- تقديراتها للطلب على النفط في 2020 والنصف الأول من العام المقبل، نتيجة ضعف أكبر من المتوقع في وتيرة تعافي مستويات الطلب داخل دول المنطقة الآسيوية، التي تعد أكبر مستورد للمعدن الأسود مستوى العالم، لتصل إلى متوسط 90.2 مليون برميل يوميا خلال الأشهر المتبقية من 2020.