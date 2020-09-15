دعوة حائزي الأراضي بالعبور الجديدة لتحديد كيفية تحصيل مستحقات الدولة

دعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حائزي الأراضي في نطاق الأرض الواقعة بجمعية الأمل المنحلة بالقرار الوزاري رقم 703 لسنة 1996، وكذا جمعية مصر الجديدة وجمعية العدلية ومنطقة الغرود بجمعية أحمد عرابي، داخل حدود القرار الجمهوري رقم (249) لسنة 2016، والخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة، للتقدم بخطاب مسجل بعلم الوصول بالبريد لجهاز مدينة العبور الجديدة لتحديد رغبتهم في كيفية تحصيل مستحقات الدولة.

وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن الخطاب يجب أن يرفق به المستندات الدالة على الملكية، على أن يتم إرساله على العنوان (ص – ب 40 مدينة العبور – ميدان الحي الخامس – مبنى مجلس الأمناء – مدينة العبور)، مع تحديد رغبة حائزي الأراضي في كيفية تحصيل مستحقات الدولة، سواء كانت عينية أو نقدية.

وأضاف أن الطلب يجب أن يتضمن تسلسلاً كاملاً للملكية، مع وجود كارت وصف مساحي يحدد الإحداثيات للمساحة موضوع الطلب، وذلك طبقا للنموذج المُعد لذلك والموجود على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، تمهيداً للدراسة والعرض على اللجان المختصة، واستكمال الإجراءات، وذلك حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.

بشأن مواعيد تقديم المستندات، أوضح هلال أن حائزي الأراضى بنطاق جمعية العدلية، يقدمون الطلبات فى الفترة من 4/10/2020 : 22/10/2020، وحائزي الأراضى بنطاق جمعية مصر الجديدة، في الفترة من 25/10/2020 : 26/11/2020، وحائزي الأراضي بمنطقة الغرود بنطاق جمعية أحمد عرابي، في الفترة من 1/12/2020 : 31/12/2020.