ولاية فيكتوريا الأسترالية: صفر وفيات بكورونا خلال 24 ساعة لأول مرة منذ شهرين

سجل مسئولو الصحة في ولاية فيكتوريا الأسترالية، 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.