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برلماني عراقي يؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا

البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
بغداد - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 9:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 9:37 ص

أكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية في مجلس النواب العراقي حسن خلاطي، ضرورة عدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن انخفاض شراسة الفيروس لا يعني قلة الإصابات.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الثلاثاء، عن خلاطي قوله: "بعد الزيارة الميدانية لمحافظة البصرة توفرت لدينا معطيات بأن هناك انخفاضا واضحا في أعداد المتواجدين في المستشفيات، ولكن أعداد الإصابات باقية كما هي، بما يؤشر إلى انخفاض قوة الفيروس، بحيث يكتفي المصاب بالعلاج المنزلي".

وأضاف خلاطي أن استمرار عدد المتواجدين في المستشفيات سيمنح دوائر الصحة والمستشفيات مهلة زمنية لترتيب أوضاعها بشكل جديد.


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