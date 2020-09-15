السيطرة على حريق في 4 مستودعات بعجمان دون وفيات أو إصابات

تمكنت فرق الدفاع المدني ودوريات الشرطة في عجمان بالإمارات، من السيطرة على حريق اندلع في 4 مستودعات للأثاث بمنطقة الجرف الصناعية بعجمان، دون وقوع أي إصابات أو وفيات، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الثلاثاء.

وقال مدير عام الدفاع المدني بعجمان العميد عبدالعزيز علي الشامسي، إنه فور ورود البلاغ إلى غرفة العمليات الساعة 3:27 ظهرًا عن اندلاع الحريق، تحركت على الفور فرق الدفاع المدني ودوريات الشرطة والإسعاف الوطني، خلال زمن استجابة لم يتعد 3 دقائق فقط، مما حال دون وقوع أي إصابات أو وفيات، مع التمكن من السيطرة على الحريق.

وأوضح أن الحريق شب في أربع مستودعات للأثاث تابعة لثلاث شركات مختلفة، وشاركت ثلاثة مراكز للدفاع المدني في مكافحة الحريق وهي مركز إدارة الدفاع المدني والجرف والصناعية، بإسناد من الإدارات العامة للدفاع المدني من إمارتي؛ الشارقة وأم القيوين، بالإضافة إلى بلدية عجمان.

وأضاف أن عمليات التبريد جارية الآن في الموقع، مع البحث والتقصي عن أسباب وقوع الحريق.