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تعاون بولندي أسترالي لتطوير لقاح كورونا

وارسو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 12:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 12:45 ص

أعلنت شركة مابيون البولندية للتكنولوجيا الحيوية أنها ستوقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الأسترالية "فاكسين بي تي واي" من أجل تطوير وتصنيع وتسويق لقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا.

وتخطط الشركات لإجراء العناية الواجبة المتبادلة والتعاون في ترتيب "التمويل أو السداد من الحكومة أو صناديق الاتحاد الأوروبي"، مع وضع خطة لتوقيع الاتفاق النهائي بحلول نهاية أكتوبر.

وتقول شركة مابيون البولندية، إن اللقاح المحتمل الذي يحمل اسم "كوفاكس -19) يخضع حاليًا للمرحلة الأولى من التجارب السريرية ولديه أيضًا الموافقات المناسبة لبدء المرحلة الثانية من التجارب السريرية في أستراليا، بعد نتائج المرحلة الأولى.

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