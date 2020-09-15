قال الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، إنه تفاجأ من أداء أحمد حلمي في أحد مشاهد فيلم «آسف على الإزعاج»، متابعًا: «أحمد حلمي فاجئني بأداء صادق وعيطت في موقع التصوير من كتر ما تأثرت بأدائه».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «DMC»، مساء أمس الاثنين، أنه يعتز بالتعاون مع أحمد حلمي في تجربتين هما «آسف على الإزعاج»، و«إكس لارج»، لافتًا إلى أن «حلمي» أثبت تنوعًا رهيبًا وأنه ممثل قدير.

وأشار إلى أنه اكتشف مهارة أحمد حلمي بعد تجسيد ثلاث شخصيات مختلفة في فيلم «كده رضا»، معقبًا: «لما اتفرجت على كده رضا اكتشفت إني أقدر أعرف الشخصيات الثلاثة من غير ما يتكلموا وده يثبت شطارة من أحمد حلمي».

وعن مصادر وحي أغانيه، أوضح أن الأغاني من الممكن أن تكون مرتبطة بمواقف من حياته أو مواقف من الأشخاص المحيطين به أو طلب من المطرب، قائلًا إنه مر بمرحلتين كانوا فارقين في حياته، وفقًا لتعبيره.

وأوضح أن المرحلة الأولى وفاة والده والتي ساهمت في إخراج الشاعر الذي بداخله ومرحلة حبه لزوجته، مضيفًا: «بحب مراتي ومستقر بقالي فترة، ومراتي وش السعد عليا، حبي لمراتي شهد طلوع ونزول ومشاكل وقصص وكنت بستغل المطربين كمراسيل».