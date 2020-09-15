الوفد يؤجل الإعلان عن موقفه من المشاركة في القائمة الوطنية إلى الخميس المقبل

شهدت أروقة حزب الوفد، أزمة داخل اجتماع الهيئة العليا للحزب الذى عقد مساء اليوم، لحسم موقف الحزب من المشاركة فى القائمة الوطنية "من أجل مصر"، لخوض انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد الإعلان عن تخصيص نحو 16 مقعدا للحزب بالقائمة، وهو ما اعتبره أعضاء بالحزب "لا يتناسب مع حجمه ومكانته".

وقال مصدر بالحزب لـ"الشروق"، إن أعضاء الهيئة العليا قرروا عقد اجتماع آخر الخميس المقبل، وتأجيل قرارهم بشأن المشاركة في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب من عدمها.

وأضاف المصدر، أن غالبية أعضاء الهيئة العليا الحضور، وافقوا على انسحاب الحزب من القائمة خلال المناقشات، لكن تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر الخميس المقبل لاتخاذ القرار النهائي بشأن ذلك.

وخلال الاجتماع ردد عدد من شباب حزب الوفد، الذين قرروا الاعتصام داخل الحزب، هتافات تطالب الهيئة العليا باتخاذ قرار الانسحاب من القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، وتشكيل الوفد لقائمة وطنية بمفرده يخوض من خلالها الانتخابات.

وكان سكرتير عام حزب الوفد فؤاد بدراوى، أكد فى تصريحات للشروق، أن مسألة الاستمرار فى التحالف الانتخابي ضمن القائمة الوطنية من عدمه هو قرار الهيئة العليا للحزب، مشيرا إلى انتهاء المفاوضات بشأن عدد المقاعد مع القائمة.

وقال: "ملف التفاوض والاتفاقات جميعها كانت مع رئيس الحزب بهاء أبو شقة وقد انتهت حسب ما بلغني"، مضيفا: "لم أكن طرفا فى تلك المفاوضات، ورئيس الحزب فوضني فقط فى اختصاصاته بمتابعة الأعمال الداخلية للحزب ومتابعة ملف الانتخابات".